Песков опроверг политизированность заявления Путина о Навальном

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Кремле не считают, что ответ президента РФ Владимира Путина на слова телеведущей Ксении Собчак об Алексее Навальном можно считать признанием того, что решение о его недопуске к президентским выборам было политическим, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. У нас не было такого впечатления. В данном случае мы считаем это впечатление ошибочным", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли воспринимать ответ Путина на слова Собчак доказательством того, что решение по Навальному было политическим.

"Перечитайте ответ Путина, не выдергивайте из контекста. Целиком его перечитайте, там содержится исчерпывающий ответ", — добавил Песков.

В четверг на вопрос собирающейся на выборы главы государства телеведущей Ксении Собчак об Алексее Навальном Путин сам ответил вопросом: "Вы хотите, чтобы такие "саакашвили" дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?"

Он заявил, что "мы все это уже проходили", и поинтересовался у Собчак, хочет ли она все это вернуть. Президент выразил уверенность, что "абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит".