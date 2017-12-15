Песков опроверг политизированность заявления Путина о Навальном

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Кремле не считают, что ответ президента РФ Владимира Путина на слова телеведущей Ксении Собчак об Алексее Навальном можно считать признанием того, что решение о его недопуске к президентским выборам было политическим, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Перечитайте ответ Путина, не выдергивайте из контекста. Целиком его перечитайте, там содержится исчерпывающий ответ", — добавил Песков.
В четверг на вопрос собирающейся на выборы главы государства телеведущей Ксении Собчак об Алексее Навальном Путин сам ответил вопросом: "Вы хотите, чтобы такие "саакашвили" дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?"
Он заявил, что "мы все это уже проходили", и поинтересовался у Собчак, хочет ли она все это вернуть. Президент выразил уверенность, что "абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит".