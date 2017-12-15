Песков назвал вопросы на пресс-конференции Путина интересными

Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Кремль удовлетворен вопросами репортеров, которые задавались на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, прошедшей в четверг, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вопросы были интересные, их было много, они охватывали достаточно широкий круг тем", — сказал Песков.

Он добавил, что "вы знаете, что президент всегда с готовностью и достаточно детально отвечает на любые вопросы, любого настроя, любого содержания".

В четверг состоялась большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Тринадцатая по счету пресс-конференция Путина длилась около четырех часов, за это время глава государства ответил на 76 вопросов.