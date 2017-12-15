Совфед назначил дату президентских выборов

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Совет Федерации назначил выборы президента на 18 марта 2018 года. Сенаторы приняли решение единогласно.

Тем самым дан официальный старт предвыборной президентской кампании и претенденты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию.

Обязанность назначать выборы президента возложена на Совет Федерации Конституцией.

Постановление о назначении выборов президента опубликуют 18 декабря, таким образом, оно вступит в силу.

Избирательная кампания начнется сразу после официальной публикации в "Российской газете". По закону, на это отводится пять дней.

Кандидаты

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах уже заявили действующий президент России Владимир Путин, журналистка и телеведущая Ксения Собчак, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

ЛДПР выдвинет своего кандидата в президенты на съезде 20 декабря. Как ожидается, им станет Владимир Жириновский.

Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и предприниматель Сергей Полонский.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.

Путин — самовыдвиженец

Накануне в Москве прошла большая пресс-конференция президента Владимира Путина, на которой он объявил, что намерен идти на предстоящие выборы как самовыдвиженец.

Он заявил, что рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему, а также на широкую поддержку граждан.

При этом президент пока не решил, кто возглавит предвыборный штаб. Он подчеркнул, что для него важно, чтобы там были люди, поддерживающие политику, которая проводится в стране в последние годы.

Реакция политиков и ЦИК

В "Единой России" поддержали решение Путина. Как сказал лидер фракции ЕР Сергей Неверов, партия будет "помогать во всем".

В свою очередь, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал правильным такой шаг Путина.

В ЦИК рассказали, что Путину нужно будет собрать 300 тысяч подписей избирателей, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч.

Замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что самовыдвижение всегда является более сложной формой выдвижения.

"Уже на этапе выдвижения избиратель высказывает свою позицию в отношении кандидата, поддерживая или не поддерживая своей подписью его выдвижение", — подчеркнул он.

Реакция экспертов

Как считает директор Центра политической информации Алексей Мухин, это решение ставит Путина в очень выгодное положение как кандидата, который идет от простых граждан.

"На самом деле, президент Путин давно намекал своими действиями, своей предвыборной активностью, что изберет именно эту модель выдвижения. Это дистанцирует его от различных политических сил", — сказал эксперт.

По его словам, этим заявлением глава государства еще раз подчеркнул, что его предвыборная кампания будет основываться именно на социальных моментах.

В свою очередь, председатель Института социальных и экономических исследований Дмитрий Бадовский заявил, что решение Путина с политической точки зрения будет оформлено как широкое коалиционное выдвижение при поддержке ряда политических партий, общественных структур и движений, гражданских организаций, трудовых коллективов.

По его словам, представители всех этих структур войдут в инициативную группу выдвижения кандидата, а сам Путин также специально посетит мероприятия ОНФ и "Единой России", где получит поддержку своей кандидатуры, тем самым будет подчеркнута опорная роль этих организаций в кампании президента.

"Скорее всего, Путин получит поддержку и ряда других политических партий, включая и партию парламентской оппозиции — "Справедливую Россию". Со стороны этих структур возможно и невыдвижение своих кандидатур, изначальное вхождение в инициативную группу выдвижения Путина, или же снятие выдвинутых кандидатов в пользу Путина в ходе кампании", — прогнозирует Бадовский.

Как отметил политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, для Путина лучше быть самовыдвиженцем. Однако для самого эксперта это решение стало неожиданностью.

"Это, наверное, и есть один из этапов формирования более гибкой политической системы в стране — когда президент идет как самовыдвиженец. Да и в целом мы понимаем, что люди выбирают именно Путина, а не Путина как организатора и создателя "Единой России". То есть лично его, а не его партию", — заключил Бадовский.