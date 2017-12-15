Глава ЦИК рассказала о либерализации выборного законодательства в России

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что за прошедшие с предыдущих президентских выборов в России шесть лет максимально либерализовано выборное законодательство, касающееся выборов главы государства, снят ряд барьеров, расширены возможности наблюдателей.

"За прошедшие шесть лет с предыдущих выборов президента было, действительно, максимально либерализовано законодательство, связанное с выборами президента", — сказала Памфилова в Совфеде после принятия постановления о назначении выборов президента.

По её словам, были созданы очень благоприятные условия для партийного строительства, что создаёт серьёзную конкурентную среду на выборах президента как кандидатов от партий, так и самовыдвиженцев.

"У нас снят целый ряд барьеров,.. расширили возможности наблюдателей. У нас есть очень серьёзные преимущества по сравнению с рядом стран так называемой развитой демократии. Потому что у нас прямые выборы: голос избирателя напрямую влияет на выбор президента, чего нет в ряде этих стран. Например, во Франции существует так называемый фильтр на выборах президента, в Штатах ещё более сложная система. У нас есть чему поучиться, многое создано", — уточнила глава российского Центризбиркома.