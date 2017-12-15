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Политика

В ЦИК рассказали о техническом оснащении на выборах президента

10:2915.12.2017
(обновлено: 10:35 15.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фотоВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Уровень технического оснащения в ходе выборов президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года, будет самым высоким за всю историю российских выборов, заявил РИА Новости замглавы Центризбиркома РФ Николай Булаев.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В пятницу Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года. Обязанность назначать выборы президента РФ возложена на Совет Федерации Конституцией.

Булаев отметил, что одним из важных аспектов подготовки предстоящих выборов стало совершенствование материально-технической базы.

"Такого технического оснащения, которое будет на выборах 18 марта, не было никогда при проведении выборов любого уровня в Российской Федерации", — сказал он.

Замглавы ведомства напомнил, что одним из важнейших направлений стала компьютеризация избиркомов.

"Все участковые избирательные комиссии будут оснащены компьютерной техникой, которая позволяет, на мой взгляд, решить важнейшую задачу — это формирование итоговых протоколов участковых комиссий, при составлении которых ранее допускалось много ошибок, присущих обычному человеку: не ту цифру или букву написал", — отметил замглавы ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В результате протокол содержал неумышленные ошибки, их необходимо было исправлять, а для этого нужно было переписывать сам протокол, уточнил Булаев. По его словам, все это вызывало естественное подозрительное отношение со стороны наблюдателей, хотя никакого умысла в действиях комиссии не было.

"Сейчас протокол будет составляться с помощью компьютера, который проверяет на этапе подготовки все логические и математические соотношения, в результате мы на выходе получаем безошибочно составленный протокол. Кроме этого, он составляется с использованием технологии QR-кода", — подчеркнул Булаев.

В QR-коде зашифрована вся информация из протокола. "Протокол уникальный для каждой участковой комиссии, подделать его, не говорю, что невозможно, но весьма и весьма сложно, и в обычных полевых условиях этого сделать нельзя. Это дополнительная защита протокола от каких-либо фальсификаций в данном случае с чьей бы то ни было стороны", — добавил замглавы ведомства.

По его словам, сейчас практически завершается создание цифровых каналов связи на территории всей России, они будут созданы еще в трех десятках регионов, что также позволит значительно продвинуться и в качестве, и в скорости связи.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Замглавы ЦИК отметил, что доверие к выборам и результатам голосования призвано повысить и видеонаблюдение на избирательных участках и в территориальных комиссиях (ТИК). Он напомнил, что видеонаблюдение будет организовано на участках, где потенциально могут проголосовать около 80% избирателей.

"Это будут видеокамеры нового поколения, конечно, более современные каналы связи и более качественное отображение всего, что происходит в УИК и ТИК. И, естественно, мы получим более качественный видеоархив", — добавил Булаев.

В ходе предстоящих выборов также будут применяться около 13 тысяч комплексов обработки избирательных бюллетеней.

"Мы увеличиваем их число более чем в два раза, и грамотное их использование позволяет обеспечить возможность воспользоваться этими устройствами для голосования более чем 30 миллионам избирателей. Это значительное продвижение вперед, раньше КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней — ред.) было 5,7 тысячи, а теперь их будет около 13 тысяч", — напомнил замглавы ЦИК.

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