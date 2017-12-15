МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – это положительный сигнал, но выводы о чем-либо делать рано, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Лидеры РФ и США по телефону обсудили двусторонние отношения и ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование проблемы Корейского полуострова.

"Пока, конечно, выводы делать рано о чем-либо. Слишком много шараханий в Госдепе и различных заявлений, в том числе и Трампа. Но любое общение наших руководителей – это уже положительный сигнал и возможность услышать друг друга", — сказал Чепа РИА Новости.

Парламентарий также отметил, что сейчас на президента США оказывает "большое влияние американский истеблишмент" и в России это понимают.

"По вопросу КНДР можно сказать положительно, что Трамп заявил о том, что необходимо… переговоры с руководством Северной Кореи. Но, с другой стороны, к сожалению, мы тоже не услышали пока никакой конкретики", — сказал он.

Чепа подчеркнул, что любые такие контакты между президентами России и США "будут нести положительные результаты, чем больше таких контактов, тем лучше".

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии заставить Пхеньян прекратить ракетно-ядерную активность. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.