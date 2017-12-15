Кадыров на встрече с Путиным доложил о развитии Чечни в 2017 году

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил о развитии республики в 2017 году.

"Для меня большим событием является встреча, состоявшаяся с президентом России Владимиром Путиным. Я доложил об общественно-политической, социально-экономической ситуации в Чеченской Республике… Я доложил, что успешно завершаем год, есть хорошие результаты в промышленности, сельском хозяйстве, привлечении инвестиций отечественных и зарубежных фирм и фондов", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Он добавил, что "хорошими темпами" ведется строительство всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" и Грозненской ТЭС.