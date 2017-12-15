РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Ключевые моменты разговора Путина с журналистами

Сюжет:
Большая пресс-конференция Владимира Путина (217)
00:2415.12.2017
(обновлено: 01:26 15.12.2017)
5210110
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

Тринадцатая встреча президента России Владимира Путина с журналистами в рамках большой пресс-конференции собрала без малого 1700 представителей СМИ. Акулы пера стали подтягиваться в Центр международной торговли с 8 утра — за четыре часа до начала. К десяти холл был полон, журналисты атаковали вход в зал. Откровенный разговор с главой государства продолжался три часа сорок минут. Чем запомнилась эта встреча с Путиным — в материале РИА Новости.

Зал ожидания

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Путин, бай-бай. Давайте заострим": яркие цитаты большой пресс-конференции
Уникальная возможность — задать вопросы друг другу. Этим журналисты и занимались, пока не зашли в зал. В фокусе объективов — подготовленные плакаты с темами вопросов. Впрочем, многие не были банальны и самовыражались как умели. Девушка из Белоруссии пришла с цветами, а двое мужчин — с иконой Богородицы "Державный Покров". Главред издания из города Шахты специально привезла с собой горняцкую каску — хотела выделиться из толпы. Однако атрибут пришлось оставить в гардеробе.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Путин отметил значимую роль СМИ в современной жизни России
Когда большинство участников уже сидели на местах, в зале появилась она. Ксения Собчак нарядилась в красное платье (к слову, красный был вчера излюбленным цветом девушек). Заняла место и уткнулась в телефон. Единственный, с кем она перекинулась парой слов до начала пресс-конференции, — украинский журналист Роман Цимбалюк. "Нашли друг друга", — схохмил кто-то из сидевших рядом коллег.

Журналисты из регионов были настроены решительно: на коленках дорисовывали плакаты, формулировали вопросы, чтобы, если выпадет шанс их озвучить, не оконфузиться. Фотографы и видеооператоры расставили штативы.

Новое и главное

"Ждем президента", — официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил минутную готовность. В зале появился глава государства. Первого вопроса традиционно все ждали от кого-то из старожилов кремлевского пула. Однако пресс-секретарь президента объявил: давайте сменим традицию и дадим слово радиостанции "Говорит Москва".

Почему Владимир Путин решил снова выдвигаться и каким видит будущее России, спросила журналист. "Я уже много раз говорил о том, какой хотел бы видеть Россию (…) Но могу вам сказать главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества. Это такие вопросы, если говорить конкретно, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда, и это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей", — отвечал президент.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Эксперты о пресс-конференции: Путин заложил кирпичики предвыборной кампании
Журналисты записывали каждое слово. Стало понятно, что именно внутренняя политика пройдет через пресс-конференцию красной линией. Так и случилось.

"Вы пойдете на выборы от партии или самостоятельно?" — третий по счету вопрос, его задал Андрей Колесников из "Коммерсанта". "Это будет самовыдвижение", — заявил Путин. И это главная сенсация. Впрочем, кто войдет в избирательный штаб и кто его возглавит, пока остается интригой — дайте время на раздумья.

Одно из новшеств нынешней пресс-конференции — объединение вопросов. Если кто-то спрашивал про экономику или ЖКХ, глава государства уточнял у зала: есть ли еще интересующиеся этой темой? Выслушав нескольких журналистов, президент давал развернутый ответ. Таким же образом объединили и вопросы по Украине.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Разговор напрямую: ответы и советы Владимира Путина
Украинский журналист Цимбалюк традиционно "искал" российскую армию в Донбассе, говорил долго и многословно, пока коллеги хором не начали кричать: "Хватит, что за провокация? Задавай конкретный вопрос!" Следом микрофон перешел к Елене Глушаковой из РИА Новости. Она спросила об эффективности "нормандского формата" и о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, который в силу того, что на родине находится в уголовном розыске, решил теперь наводить свои порядки в Киеве.

"Эффективность низкая, прежде всего из-за неконструктивной позиции представителей сегодняшней киевской власти", — отметил президент по поводу Минских соглашений. Более эмоционально он высказался о Саакашвили: "То, что делает Саакашвили, — плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа! Как вы это терпите вообще? На Украине что, нет настоящих украинцев? Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается".

Разумеется, нашлись слова и для украинского корреспондента. "Российской армии в Донбассе нет", — кратко и понятно. Путин также призвал Киев договариваться с самопровозглашенными республиками, потому как подобные конфликты нельзя решить силами посредников. И напомнил, что Петр Порошенко предлагал вооружить миссию ОБСЕ. Россия согласилась, однако отказались сами наблюдатели.

Глава государства также провел Цимбалюку небольшой экскурс в историю: русские и украинцы — это один народ, а Россия и Украина ближе, чем считает конкретный журналист. Зал взорвался аплодисментами.

Большая пресс-конференция Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПервыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.Видеооператоры перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПервый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЖурналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.Журналистка перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКорреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЖурналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.Журналист фотографируется перед началом большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.Указатель в Центре международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКсения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.Телеведущая Ксения Собчак перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВ формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОбщение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПрямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСемья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
/

Вы здесь кто?

Журналист телеканала Дождь Ксения Собчак во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Собчак пошутила, что Путин позволил ей задать вопрос из-за красного платья
Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты, тоже не осталась незамеченной с табличкой "Против всех". "Надеюсь, вы не против всех собравшихся в зале? Вы сюда как кандидат пришли или как журналист?" — отправил первый пас Владимир Путин. "Как журналист", — пояснила Собчак и перешла к вопросу. Его она посвятила оппозиционному блогеру Алексею Навальному. Телеведущая возмущалась тем, что его "не допускают" к выборам, не дают проводить агитацию. "И правильно", — прерывали ее монолог реплики из зала. Впрочем, это ей не мешало.

"Оппозиция должна выйти с ясной, понятной людям программой позитивных действий. Вот вы идете "против всех". Это позитивно? А что вы предлагаете?— парировал президент. — По поводу персонажей, которых вы упомянули… Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы такие "саакашвили" дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?" И снова аплодисменты.

© РИА Новости / Екатерина ПетуховаКсения Собчак на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Екатерина Петухова
Ксения Собчак на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

 

Считайте деньги

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Тезисы Путина показали, что грядет время перемен, заявил Титов
Экономическому блоку посвятили разве что чуть меньше времени, чем внутриполитическому. Журналистов волновал рост ВВП, инфляция, развитие отраслей, работа правительства. Глава государства отвечал подробно, с цифрами — готовился заранее, признался он сам.Экономика, без сомнений, растет — таков главный посыл. Рост ВВП 1,6%, рост промышленного производства — тоже 1,6%, хорошие темпы развития у фармацевтики и сельского хозяйства, развивается автопром. Растет и экспорт — Россия вышла на первое место по экспорту зерновых.

Вместе с тем, подчеркнул президент, инфляция в стране — рекордно низкая за всю новейшую историю. И все это несмотря на то, что Россия перенесла два экономических шока — санкции и снижение цен на нефть. "Однако удалось выйти на показатели роста", — резюмировал Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Путин пошутил о том, кто может путешествовать пешком вблизи базы Хмеймим
А не слишком ли велики военные расходы? Не слишком, пояснил глава государства: у России заложено на это чуть более 46 миллиардов долларов, а у США — около 700. После чего рассказал поучительный анекдот:

К бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает:
— Тут кортик был, где он?
— Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора.
— Покажи часы. Да, действительно хорошие. Но если завтра придут к нам бандиты, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют? А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время — 12 часов 30 минут?

Зал захохотал. А президент подытожил: на военные расходы мы будет тратить достаточно.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции

Уголовка за GPS-трекер на корове

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Путин оценил работу правительства
Вопросов прозвучало очень много. Но далеко не все они были действительно важными. А некоторые и вовсе откровенно походили на лоббистские. Корреспондент Russia Today — один из немногих, кто обратился к главе государства с конкретной проблемой, которую нужно решать. Журналист рассказал президенту историю фермера, ставшего фигурантом уголовного дела из-за GPS-маячка на корове — многодетному отцу вменили статью о незаконном обороте спецсредств. Путин был немало удивлен.

"Я даже не знаю, что есть такая статья, обязательно посмотрю <…>. По поводу того, что нельзя прикрепить (GPS. — Прим. ред.) к корове? Первый раз слышу. Знаю, что котам даже привинчивают GPRS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Не знаю, я чем проблема с коровой, наверное, это нужно как-то отрегулировать, я постараюсь это сделать", — прокомментировал глава государства. Похоже, курганский фермер спасен.

© РИА Новости / Екатерина Петухова Журналисты во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2017
© РИА Новости / Екатерина Петухова
Журналисты во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2017

Псевдожурналист

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Путин в конце пресс-конференции дал автографы двум журналистам-колясочникам
Не обошлось на пресс-конференции и без курьеза. Гость из Мурманска Михаил Зуб представился журналистом издательства "Потребитель" и долго рассказывал президенту о печальном положении дел переработчиков рыбы. Говорил эмоционально, готовился передать Путину на изучение доклад на 400 листах. И в какой-то момент не выдержал: "Я никакой не журналист, я председатель совета директоров "Мурманского рыбокомбината". Зал ахнул.

"Как вы сюда аккредитовались?" — недоумевал Дмитрий Песков. "Делайте со мной что хотите, да, я пришел сюда незаконно", — заключил Зуб. Такого на встречах президента с журналистами еще не бывало. Впрочем, на вопрос глава государства все же постарался ответить.

***

"Коллеги, мы работаем уже больше трех с половиной часов. Владимир Владимирович, вас в четыре часа ждут в Кремле Герои России", — Дмитрий Песков не оставил шансов на продолжение. Владимир Путин поблагодарил представителей СМИ за встречу и поздравил с наступающим Новым годом. Ну а журналисты, будто и не было трех часов сорока минут, принялись живо обсуждать основные тезисы из ответов президента.

Пресс-конференция Владимира Путина
© РИА Новости, Инфографика
Пресс-конференция Владимира Путина

Комментировать
Политика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Madam Broshkina
Мы хотим реальных действий для улучшения уровня жизни людей, а не их имитации! К примеру: введения прогрессивной системы налогообложения, системного расследования по коррупционным делам Сердюкова, Керимова, Медведева, Чубайса и много чего ещё хотим. А ещё хотим, чтобы Вы перестали пугать людей майданом при помощи свойственной Вам иезуитской демагогии.
01:05
15.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена