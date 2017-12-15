Тринадцатая встреча президента России Владимира Путина с журналистами в рамках большой пресс-конференции собрала без малого 1700 представителей СМИ. Акулы пера стали подтягиваться в Центр международной торговли с 8 утра — за четыре часа до начала. К десяти холл был полон, журналисты атаковали вход в зал. Откровенный разговор с главой государства продолжался три часа сорок минут. Чем запомнилась эта встреча с Путиным — в материале РИА Новости.

Зал ожидания

Уникальная возможность — задать вопросы друг другу. Этим журналисты и занимались, пока не зашли в зал. В фокусе объективов — подготовленные плакаты с темами вопросов. Впрочем, многие не были банальны и самовыражались как умели. Девушка из Белоруссии пришла с цветами, а двое мужчин — с иконой Богородицы "Державный Покров". Главред издания из города Шахты специально привезла с собой горняцкую каску — хотела выделиться из толпы. Однако атрибут пришлось оставить в гардеробе.

Когда большинство участников уже сидели на местах, в зале появилась она. Ксения Собчак нарядилась в красное платье (к слову, красный был вчера излюбленным цветом девушек). Заняла место и уткнулась в телефон. Единственный, с кем она перекинулась парой слов до начала пресс-конференции, — украинский журналист Роман Цимбалюк. "Нашли друг друга", — схохмил кто-то из сидевших рядом коллег.

Журналисты из регионов были настроены решительно: на коленках дорисовывали плакаты, формулировали вопросы, чтобы, если выпадет шанс их озвучить, не оконфузиться. Фотографы и видеооператоры расставили штативы.

Новое и главное

"Ждем президента", — официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил минутную готовность. В зале появился глава государства. Первого вопроса традиционно все ждали от кого-то из старожилов кремлевского пула. Однако пресс-секретарь президента объявил: давайте сменим традицию и дадим слово радиостанции "Говорит Москва".

Почему Владимир Путин решил снова выдвигаться и каким видит будущее России, спросила журналист. "Я уже много раз говорил о том, какой хотел бы видеть Россию (…) Но могу вам сказать главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества. Это такие вопросы, если говорить конкретно, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда, и это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей", — отвечал президент.

Журналисты записывали каждое слово. Стало понятно, что именно внутренняя политика пройдет через пресс-конференцию красной линией. Так и случилось.

"Вы пойдете на выборы от партии или самостоятельно?" — третий по счету вопрос, его задал Андрей Колесников из "Коммерсанта". "Это будет самовыдвижение", — заявил Путин. И это главная сенсация. Впрочем, кто войдет в избирательный штаб и кто его возглавит, пока остается интригой — дайте время на раздумья.

Одно из новшеств нынешней пресс-конференции — объединение вопросов. Если кто-то спрашивал про экономику или ЖКХ, глава государства уточнял у зала: есть ли еще интересующиеся этой темой? Выслушав нескольких журналистов, президент давал развернутый ответ. Таким же образом объединили и вопросы по Украине.

Украинский журналист Цимбалюк традиционно "искал" российскую армию в Донбассе, говорил долго и многословно, пока коллеги хором не начали кричать: "Хватит, что за провокация? Задавай конкретный вопрос!" Следом микрофон перешел к Елене Глушаковой из РИА Новости. Она спросила об эффективности "нормандского формата" и о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, который в силу того, что на родине находится в уголовном розыске, решил теперь наводить свои порядки в Киеве.

"Эффективность низкая, прежде всего из-за неконструктивной позиции представителей сегодняшней киевской власти", — отметил президент по поводу Минских соглашений. Более эмоционально он высказался о Саакашвили: "То, что делает Саакашвили, — плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа! Как вы это терпите вообще? На Украине что, нет настоящих украинцев? Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается".

Разумеется, нашлись слова и для украинского корреспондента. "Российской армии в Донбассе нет", — кратко и понятно. Путин также призвал Киев договариваться с самопровозглашенными республиками, потому как подобные конфликты нельзя решить силами посредников. И напомнил, что Петр Порошенко предлагал вооружить миссию ОБСЕ. Россия согласилась, однако отказались сами наблюдатели.

Глава государства также провел Цимбалюку небольшой экскурс в историю: русские и украинцы — это один народ, а Россия и Украина ближе, чем считает конкретный журналист. Зал взорвался аплодисментами.

Вы здесь кто?

Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты, тоже не осталась незамеченной с табличкой "Против всех". "Надеюсь, вы не против всех собравшихся в зале? Вы сюда как кандидат пришли или как журналист?" — отправил первый пас Владимир Путин. "Как журналист", — пояснила Собчак и перешла к вопросу. Его она посвятила оппозиционному блогеру Алексею Навальному. Телеведущая возмущалась тем, что его "не допускают" к выборам, не дают проводить агитацию. "И правильно", — прерывали ее монолог реплики из зала. Впрочем, это ей не мешало.

"Оппозиция должна выйти с ясной, понятной людям программой позитивных действий. Вот вы идете "против всех". Это позитивно? А что вы предлагаете?— парировал президент. — По поводу персонажей, которых вы упомянули… Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы такие "саакашвили" дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?" И снова аплодисменты.

© РИА Новости / Екатерина Петухова Ксения Собчак на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина © РИА Новости / Екатерина Петухова Ксения Собчак на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Считайте деньги

Экономическому блоку посвятили разве что чуть меньше времени, чем внутриполитическому. Журналистов волновал рост ВВП, инфляция, развитие отраслей, работа правительства. Глава государства отвечал подробно, с цифрами — готовился заранее, признался он сам.Экономика, без сомнений, растет — таков главный посыл. Рост ВВП 1,6%, рост промышленного производства — тоже 1,6%, хорошие темпы развития у фармацевтики и сельского хозяйства, развивается автопром. Растет и экспорт — Россия вышла на первое место по экспорту зерновых.

Вместе с тем, подчеркнул президент, инфляция в стране — рекордно низкая за всю новейшую историю. И все это несмотря на то, что Россия перенесла два экономических шока — санкции и снижение цен на нефть. "Однако удалось выйти на показатели роста", — резюмировал Путин.



Уголовка за GPS-трекер на корове

А не слишком ли велики военные расходы? Не слишком, пояснил глава государства: у России заложено на это чуть более 46 миллиардов долларов, а у США — около 700. После чего рассказал поучительный анекдот:К бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает:— Тут кортик был, где он?— Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора.— Покажи часы. Да, действительно хорошие. Но если завтра придут к нам бандиты, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют? А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время — 12 часов 30 минут?Зал захохотал. А президент подытожил: на военные расходы мы будет тратить достаточно.

Вопросов прозвучало очень много. Но далеко не все они были действительно важными. А некоторые и вовсе откровенно походили на лоббистские. Корреспондент Russia Today — один из немногих, кто обратился к главе государства с конкретной проблемой, которую нужно решать. Журналист рассказал президенту историю фермера, ставшего фигурантом уголовного дела из-за GPS-маячка на корове — многодетному отцу вменили статью о незаконном обороте спецсредств. Путин был немало удивлен.

"Я даже не знаю, что есть такая статья, обязательно посмотрю <…>. По поводу того, что нельзя прикрепить (GPS. — Прим. ред.) к корове? Первый раз слышу. Знаю, что котам даже привинчивают GPRS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Не знаю, я чем проблема с коровой, наверное, это нужно как-то отрегулировать, я постараюсь это сделать", — прокомментировал глава государства. Похоже, курганский фермер спасен.

© РИА Новости / Екатерина Петухова Журналисты во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2017 © РИА Новости / Екатерина Петухова Журналисты во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2017

Псевдожурналист

Не обошлось на пресс-конференции и без курьеза. Гость из Мурманска Михаил Зуб представился журналистом издательства "Потребитель" и долго рассказывал президенту о печальном положении дел переработчиков рыбы. Говорил эмоционально, готовился передать Путину на изучение доклад на 400 листах. И в какой-то момент не выдержал: "Я никакой не журналист, я председатель совета директоров "Мурманского рыбокомбината". Зал ахнул.

"Как вы сюда аккредитовались?" — недоумевал Дмитрий Песков. "Делайте со мной что хотите, да, я пришел сюда незаконно", — заключил Зуб. Такого на встречах президента с журналистами еще не бывало. Впрочем, на вопрос глава государства все же постарался ответить.

***

"Коллеги, мы работаем уже больше трех с половиной часов. Владимир Владимирович, вас в четыре часа ждут в Кремле Герои России", — Дмитрий Песков не оставил шансов на продолжение. Владимир Путин поблагодарил представителей СМИ за встречу и поздравил с наступающим Новым годом. Ну а журналисты, будто и не было трех часов сорока минут, принялись живо обсуждать основные тезисы из ответов президента.