Съезд "Родины" поддержит кандидатуру Путина на выборах президента

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Предвыборный съезд партии "Родина", представленной в Госдуме ее лидером Алексеем Журавлевым, 27 декабря в Москве поддержит кандидатуру Путина на выборах президента РФ, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы партии Татьяна Калегина.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций, несмотря на то, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец.

"Официальное заявление партии о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году состоится 27 декабря на съезде в Москве", — сказала Калегина РИА Новости в четверг.

По ее словам, также на съезде ожидается выступление председателя партии, депутата Госдумы Алексея Журавлева, а также писателя, публициста Александра Проханова и российского экономиста Михаила Хазина.

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев еще в сентябре сообщил РИА Новости, что "Родина" в случае выдвижения действующего президента совместно с "Конгрессом русских общин" и движением "Дон" в поддержку армии и флота мобилизует в поддержку Путина патриотический электорат.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.