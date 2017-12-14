Съезд "Родины" поддержит кандидатуру Путина на выборах президента

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Предвыборный съезд партии "Родина", представленной в Госдуме ее лидером Алексеем Журавлевым, 27 декабря в Москве поддержит кандидатуру Путина на выборах президента РФ, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы партии Татьяна Калегина.
"Официальное заявление партии о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году состоится 27 декабря на съезде в Москве", — сказала Калегина РИА Новости в четверг.
По ее словам, также на съезде ожидается выступление председателя партии, депутата Госдумы Алексея Журавлева, а также писателя, публициста Александра Проханова и российского экономиста Михаила Хазина.
Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев еще в сентябре сообщил РИА Новости, что "Родина" в случае выдвижения действующего президента совместно с "Конгрессом русских общин" и движением "Дон" в поддержку армии и флота мобилизует в поддержку Путина патриотический электорат.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.