В ЦИК пообещали следить за соблюдением принципа равенства кандидатов

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. ЦИК России будет жестко следить за соблюдением установленных законом гарантий равенства кандидатов в президенты на предстоящих выборах, заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
"Жестко ЦИК России будет следить за соблюдением принципа равенства. Законодательство очень тщательно регулирует все возможные ситуации борьбы с ущемлением прав кандидатов. Для нас главная задача такова: если к нам придут кандидаты, мы проверяем соблюдение ими всех требований закона, которые установлены, и затем обеспечиваем абсолютно равный режим агитации", — сказала Гришина в эфире телеканала "Россия 24".