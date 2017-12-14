В ЦИК пообещали следить за соблюдением принципа равенства кандидатов

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. ЦИК России будет жестко следить за соблюдением установленных законом гарантий равенства кандидатов в президенты на предстоящих выборах, заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Она отметила, что выборное законодательство четко гарантирует равенство прав всех кандидатов, которые участвуют в кампании, зарегистрированным кандидатам гарантируется бесплатное эфирное время, бесплатные печатные площади, равные возможности для размещения наружной рекламы.

"Жестко ЦИК России будет следить за соблюдением принципа равенства. Законодательство очень тщательно регулирует все возможные ситуации борьбы с ущемлением прав кандидатов. Для нас главная задача такова: если к нам придут кандидаты, мы проверяем соблюдение ими всех требований закона, которые установлены, и затем обеспечиваем абсолютно равный режим агитации", — сказала Гришина в эфире телеканала "Россия 24".