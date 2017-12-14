Лыжник Легков присоединился к движению "Putin Team"

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российский лыжник Александр Легков в Instagram сообщил, что присоединился к движению "Команда Путина".

"Рад вам сообщить, что присоединяюсь к дружной команде Putin Team! Потому что у нас общие ценности, главная из которых – гордость за нашу великую Родину, за Россию", — написал он.

Хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

В Кремле приветствовали инициативу Овечкина, однако отметили, что не знают, в какой форме будет реализована инициатива спортсмена. Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Ранее восемь российских лыжников (Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко и Юлия Чекалева) были признаны комиссией Освальда виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады в Сочи аннулированы, также они отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS).