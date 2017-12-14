В ЦИК предположили, сколько человек могут стать кандидатами в президенты

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Принять участие в избирательной кампании по выборам президента России в 2018 году могут, по оценкам ЦИК, минимум 12-15 человек, уже заявивших о таком намерении, возможно, с началом кампании претендентов на этот пост станет больше, сказала секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"Высказаны намерения выдвигаться, мы слышим о них, конечно же. Пока никаких документов к нам представлять нельзя, поэтому только из средств массовой информации узнаем", — сказала Гришина в эфире телеканала " Россия 24 ".

На просьбу уточнить, сколько кандидатов, по оценке Центризбиркома, могут принять участие в предстоящей кампании, она отметила довольно высокую активность тех, кто уже заявляет о своих президентских амбициях.

"Надо понимать, что у нас более 60 политических партий, каждая из них имеет право выдвинуть кандидата. Сейчас, по нашим подсчетам, выявленных пожеланий порядка 12-15. Но я думаю, что это только начало. Когда люди услышат о том, что началась избирательная кампания, я думаю, еще появятся инициативы", — добавила секретарь ЦИК.

Она уточнила, что по сравнению с прошлыми избирательными кампаниями значительно уменьшилось число подписей избирателей, которые нужно собрать кандидатам в поддержку выдвижения. Самовыдвиженцам предстоит собрать 300 тысяч подписей, напомнила Гришина, кандидату от партии – и того меньше – 100 тысяч. "А раньше эти цифры были и миллион, и два. То есть сейчас намного проще стать кандидатом", — отметила секретарь ЦИК.