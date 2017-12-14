Путин не раскрыл планов по налоговой реформе после выборов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Налоговая нагрузка в России не будет расти до конца 2018 года, но чего ожидать за пределами этого срока – остается неизвестным. Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг рассказал только о точечных решениях в этой сфере: списать накопившуюся за предыдущие годы безнадежную налоговую задолженность граждан, освободить малоимущих дачников от уплаты земельного налога с их шести соток и передать некоторые федеральные налоги регионам.

Глава государства не стал отрицать, что для реализации его предвыборной компании потребуются источники финансирования – а значит, потребуются реформы и в налоговой сфере.

"Начиная с 2019 года что будет? Я уже говорил, отвечая на какой-то вопрос, что мы наметили основные направления развития – инфраструктура, здравоохранение, образование, высокие технологии, укрепление армии и флота и т.д., но источники надо найти. И, конечно, мы сейчас напряженно думаем о том, какие это источники", — сказал Путин.

Некулуарные решения

Он заверил, что власти не планирую кулуарно решать вопросы, связанные с налогообложением в стране, — все эти вопросы будут обсуждаться и на уровне экспертов, и с бизнесом.

Президент напомнил, что до конца 2018 года в России действует мораторий на повышение налоговой нагрузки на бизнес, и в целом, по его словам, он соблюдается. "Можно где-то поспорить. Но в целом, в основном, по основным видам налогов это выдерживается", — заверил Путин.

О том, какие изменения потребуются в будущем, по его мнению, говорить пока рано. "Какие нужно сделать маневры в налоговой системе, с тем чтобы облегчить нагрузку на те отрасли, которые мы предполагаем развивать усиленными, быстрыми темпами? Сейчас, мне кажется, об этом рано говорить, потому что эта дискуссия относится к такой категории, которая сначала должна быть проведена на экспертном уровне и после принятия решения вынесена на обсуждение с бизнес-сообществом. Мы это сделаем обязательно, мы не будем делать это кулуарно, так же как и другие вопросы — скажем, по пенсионному возрасту и так далее", — сказал он.

По словам президента, уже сегодня необходимо обратить внимание на некоторые налоги и сборы, которые ложатся "тяжелым бременем на граждан и на бизнес и не отвечают никаким интересам — ни самих граждан или бизнеса, ни интересов государства в целом". В качестве примера Путин привел задолженность по капремонту, а также накопленные долги по налоговым платежам и пени.

Безнадежная просрочка

Объем просроченной задолженности по платежам за капремонт, а также по налогам, которая возникла на протяжении предыдущих нескольких лет, по словам Путина, составляет 41 миллиард рублей и касается 42 миллионов человек. Еще 15 миллиардов рублей такого безнадежного долга приходится на индивидуальных предпринимателей.

"Я думаю, что, может быть, кто-то будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов, но я думаю, что нужно освободить людей от таких выплат. И сделать это надо максимально дебюрократическим способом: без обращения человека в налоговые инспекции", — заявил глава государства.

По оценке бизнеса, объем просрочки, которая не имеет перспектив взыскания и только мешает развитию, намного больше. "Сейчас налоговая служба ввела администрирование, в том числе и по (страховым – ред.) взносам. У нас накоплены огромные массивы пени и штрафов, которые в свое время начислила налоговая, Пенсионный фонд. Есть решения, которые уже никогда не будут выполнены", — заявил РИА Новости глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.

© РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк Власти обсуждают возможность передачи ряда налогов в регионы, сообщил Путин "Все понимают, что это никогда не будет выплачено. Там, по-моему, под триллион (рублей — ред.) уже за многие годы", — сказал он.

Калинин пояснил, что раньше этот вопрос не вызывал острой дискуссии, однако после запуска электронных сервисов налоговой службы долги стало легко отследить, и проблема получила общественный резонанс. "Когда за человеком числится задолженность, он не может выступить учредителем компании, не может быть директором, хотя эта задолженность иногда мифическая и представляет собой лишь пени или штраф, которые были начислены много лет назад", — отметил Калинин.

"Перспектив судебного взыскания у них нет, но поскольку они числятся, то налоговая блокирует участие в предпринимательской деятельности — это огромная проблема, ее надо решать… Если будет поручение по итогам, это будет здорово", — заключил он.

Региональные ресурсы

Журналист из Уфы на пресс-конференции спросил российского лидера, считает ли он необходимым провести налоговую реформу, чтобы дать возможность регионам получать больше средств от собранных налогов.

"Да, я так считаю. Но сейчас не буду говорить вам, какие предлагаются решения. Хотя и не буду скрывать, что эти решения мы обсуждаем. Буквально на прошлой неделе еще раз к этому возвращались: и по дорожному строительству, и по доходам регионов говорили", — рассказал глава государства.

Вопрос о передаче дополнительных налоговых доходов в бюджеты субъектов РФ обсуждается давно, но пока не решен. Вариантов такой передачи у правительства совсем немного, ведь регионы и так получают около половины всех налоговых поступлений в РФ.

"В среднем по РФ 52% налоговых доходов поступают в доходы консолидированных бюджетов субъектов", — отмечает старший директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Андрей Пискунов.

"Таким образом, перечень налоговых доходов, которые можно передать (с федерального на региональный уровень – ред.) не так велик. Наиболее вероятным кандидатом на передачу являются акцизы", — сказал Пискунов РИА Новости. При этом он отметил, что уровень развития регионов в России очень разный, и добиться положительного эффекта для всех регионов одновременно будет достаточно сложно.

Кроме того, по его словам, передача источников налоговых доходов с высокой долей вероятности будет сопровождаться передачей им и дополнительных расходных обязательств, а также отзывом трансфертов из федерального центра. "Общая ситуация по сектору вряд ли изменится", — считает эксперт.

Шесть соток

Путин, отвечая на вопрос резком росте ставок налога на землю, пообещал полностью освободить от него социально незащищенных владельцев "шести соток". Мера, которая принесет много радости дачникам, будет оплачена муниципалитетами, поскольку именно в муниципальные бюджеты поступают доходы от этого налога.

Предложение президента с восторгом приняли в Госдуме, однако депутаты отметили, что соответствующий закон может быть принят лишь в весеннюю сессию 2018 года.

"Мы в данном случае думаем о том, что те люди, кто и так существует на крайне маленькую пенсию, имеют возможность хоть как-то себя дополнительно кормить", — заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Эта инициатива президента еще раз показывает то, что президент внимательно слушает людей. На эту тему было много обращений к президенту и через Общероссийский народный фронт, и через телефонные звонки на прямой линии с ним. На каждой встрече люди об этом говорят", — сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия").

Гусева считает, что при реализации инициативы президента необходимо подходить дифференцированно к каждому региону. "Потому что ценовая политика, кадастровая политика во всех регионах разная. Я имею в виду кадастровая, по количеству земельных наделов у пенсионеров, он может быть и 6 соток, и 12 соток. Есть люди, у которых и по 40 соток, где они для себя сельхозпродукцию выращивают", — пояснила депутат.

"То, что это предложение будет положительно воспринято, не вызывает сомнения. Это один из шагов, который позволит снизить налоговую нагрузку на соответствующие категории граждан, при этом бюджет не так уж и много потеряет", — прокомментировал первый зампред бюджетного комитета, эсер Александр Ремезков.

"В этом году такая инициатива вряд ли будет реализована, поскольку существует определенная процедура. Даже если президент даст срочное поручение, думаю, две-три недели все равно понадобится. Так что, скорее всего, закон будет принят в 2018 году", — добавил депутат.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>