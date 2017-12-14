Путин не раскрыл планов по налоговой реформе после выборов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Налоговая нагрузка в России не будет расти до конца 2018 года, но чего ожидать за пределами этого срока – остается неизвестным. Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг рассказал только о точечных решениях в этой сфере: списать накопившуюся за предыдущие годы безнадежную налоговую задолженность граждан, освободить малоимущих дачников от уплаты земельного налога с их шести соток и передать некоторые федеральные налоги регионам.
"Начиная с 2019 года что будет? Я уже говорил, отвечая на какой-то вопрос, что мы наметили основные направления развития – инфраструктура, здравоохранение, образование, высокие технологии, укрепление армии и флота и т.д., но источники надо найти. И, конечно, мы сейчас напряженно думаем о том, какие это источники", — сказал Путин.
Некулуарные решения
Он заверил, что власти не планирую кулуарно решать вопросы, связанные с налогообложением в стране, — все эти вопросы будут обсуждаться и на уровне экспертов, и с бизнесом.
О том, какие изменения потребуются в будущем, по его мнению, говорить пока рано. "Какие нужно сделать маневры в налоговой системе, с тем чтобы облегчить нагрузку на те отрасли, которые мы предполагаем развивать усиленными, быстрыми темпами? Сейчас, мне кажется, об этом рано говорить, потому что эта дискуссия относится к такой категории, которая сначала должна быть проведена на экспертном уровне и после принятия решения вынесена на обсуждение с бизнес-сообществом. Мы это сделаем обязательно, мы не будем делать это кулуарно, так же как и другие вопросы — скажем, по пенсионному возрасту и так далее", — сказал он.
По словам президента, уже сегодня необходимо обратить внимание на некоторые налоги и сборы, которые ложатся "тяжелым бременем на граждан и на бизнес и не отвечают никаким интересам — ни самих граждан или бизнеса, ни интересов государства в целом". В качестве примера Путин привел задолженность по капремонту, а также накопленные долги по налоговым платежам и пени.
Безнадежная просрочка
"Я думаю, что, может быть, кто-то будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов, но я думаю, что нужно освободить людей от таких выплат. И сделать это надо максимально дебюрократическим способом: без обращения человека в налоговые инспекции", — заявил глава государства.
По оценке бизнеса, объем просрочки, которая не имеет перспектив взыскания и только мешает развитию, намного больше. "Сейчас налоговая служба ввела администрирование, в том числе и по (страховым – ред.) взносам. У нас накоплены огромные массивы пени и штрафов, которые в свое время начислила налоговая, Пенсионный фонд. Есть решения, которые уже никогда не будут выполнены", — заявил РИА Новости глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.
Калинин пояснил, что раньше этот вопрос не вызывал острой дискуссии, однако после запуска электронных сервисов налоговой службы долги стало легко отследить, и проблема получила общественный резонанс. "Когда за человеком числится задолженность, он не может выступить учредителем компании, не может быть директором, хотя эта задолженность иногда мифическая и представляет собой лишь пени или штраф, которые были начислены много лет назад", — отметил Калинин.
"Перспектив судебного взыскания у них нет, но поскольку они числятся, то налоговая блокирует участие в предпринимательской деятельности — это огромная проблема, ее надо решать… Если будет поручение по итогам, это будет здорово", — заключил он.
Региональные ресурсы
"Да, я так считаю. Но сейчас не буду говорить вам, какие предлагаются решения. Хотя и не буду скрывать, что эти решения мы обсуждаем. Буквально на прошлой неделе еще раз к этому возвращались: и по дорожному строительству, и по доходам регионов говорили", — рассказал глава государства.
Вопрос о передаче дополнительных налоговых доходов в бюджеты субъектов РФ обсуждается давно, но пока не решен. Вариантов такой передачи у правительства совсем немного, ведь регионы и так получают около половины всех налоговых поступлений в РФ.
"Таким образом, перечень налоговых доходов, которые можно передать (с федерального на региональный уровень – ред.) не так велик. Наиболее вероятным кандидатом на передачу являются акцизы", — сказал Пискунов РИА Новости. При этом он отметил, что уровень развития регионов в России очень разный, и добиться положительного эффекта для всех регионов одновременно будет достаточно сложно.
Кроме того, по его словам, передача источников налоговых доходов с высокой долей вероятности будет сопровождаться передачей им и дополнительных расходных обязательств, а также отзывом трансфертов из федерального центра. "Общая ситуация по сектору вряд ли изменится", — считает эксперт.
Шесть соток
Предложение президента с восторгом приняли в Госдуме, однако депутаты отметили, что соответствующий закон может быть принят лишь в весеннюю сессию 2018 года.
"Мы в данном случае думаем о том, что те люди, кто и так существует на крайне маленькую пенсию, имеют возможность хоть как-то себя дополнительно кормить", — заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Гусева считает, что при реализации инициативы президента необходимо подходить дифференцированно к каждому региону. "Потому что ценовая политика, кадастровая политика во всех регионах разная. Я имею в виду кадастровая, по количеству земельных наделов у пенсионеров, он может быть и 6 соток, и 12 соток. Есть люди, у которых и по 40 соток, где они для себя сельхозпродукцию выращивают", — пояснила депутат.
"В этом году такая инициатива вряд ли будет реализована, поскольку существует определенная процедура. Даже если президент даст срочное поручение, думаю, две-три недели все равно понадобится. Так что, скорее всего, закон будет принят в 2018 году", — добавил депутат.
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