МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина об отсутствии планов по укрупнению субъектов Федерации говорит о том, что главе государства важно было лично развеять слухи по болезненной для некоторых регионов теме, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

На ежегодной пресс-конференции в четверг президент РФ отметил, что иногда есть экономическая целесообразность в укрупнении регионов, но подчеркнул, что никаких государственных планов по их укрупнению или слиянию нет.

"Сейчас, как я понимаю, власти считают бессмысленным такое слияние. А поскольку на Кавказе это очень болезненная тема — вспомните, какие были противоречия между Ингушетией и Северной Осетией – и поэтому там сам слух является опасным оружием. А поскольку когда-то подобные действия происходили и это было относительно недавно, то, к сожалению, таким слухам иногда верят", — заявил Журавлев РИА Новости.

По его мнению, Путину было важно четко обозначить свою позицию по этому вопросу и сделать это лично.

"Кавказ психологически устроен так, что там всегда верят в первую очередь первому лицу. Уровень слова очень важен для доверия слову. И поэтому президент об этом сказал, и это правильно, что сказано было о том, чего не будет. Это необходимо было сказать", — считает Журавлев.

Эксперт напомнил, что в предыдущее десятилетие некоторые автономные области были объединены с регионами. По его словам, это не касалось ни национальной, ни политической проблематики, а было связано с определенными социально-экономическими вопросами.

При этом, считает эксперт, заявление президента не связано с электоральной кампанией и предстоящими выборам.

"Это позиция, которую можно считать предвыборной, но она останется и после выборов. Если бы не было выборов, я думаю, президент сказал бы то же самое", — отметил Журавлев.

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