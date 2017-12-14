МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина об отсутствии планов по укрупнению субъектов Федерации говорит о том, что главе государства важно было лично развеять слухи по болезненной для некоторых регионов теме, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
На ежегодной пресс-конференции в четверг президент РФ отметил, что иногда есть экономическая целесообразность в укрупнении регионов, но подчеркнул, что никаких государственных планов по их укрупнению или слиянию нет.
"Сейчас, как я понимаю, власти считают бессмысленным такое слияние. А поскольку на Кавказе это очень болезненная тема — вспомните, какие были противоречия между Ингушетией и Северной Осетией – и поэтому там сам слух является опасным оружием. А поскольку когда-то подобные действия происходили и это было относительно недавно, то, к сожалению, таким слухам иногда верят", — заявил Журавлев РИА Новости.
По его мнению, Путину было важно четко обозначить свою позицию по этому вопросу и сделать это лично.
"Кавказ психологически устроен так, что там всегда верят в первую очередь первому лицу. Уровень слова очень важен для доверия слову. И поэтому президент об этом сказал, и это правильно, что сказано было о том, чего не будет. Это необходимо было сказать", — считает Журавлев.
Эксперт напомнил, что в предыдущее десятилетие некоторые автономные области были объединены с регионами. По его словам, это не касалось ни национальной, ни политической проблематики, а было связано с определенными социально-экономическими вопросами.
При этом, считает эксперт, заявление президента не связано с электоральной кампанией и предстоящими выборам.
"Это позиция, которую можно считать предвыборной, но она останется и после выборов. Если бы не было выборов, я думаю, президент сказал бы то же самое", — отметил Журавлев.
Ключевые вопросы и ответы пресс-конференции Владимира Путина >>
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.