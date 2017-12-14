Путин пользуется абсолютной поддержкой крымчан, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой крымчан, заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент разрешил одну из главных интриг последнего времени, объявив, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, опираясь на широкую поддержку граждан и политических сил, разделяющих его повестку.

"Владимир Владимирович Путин пользуется абсолютной поддержкой крымчан!" – написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось о создании в Севастополе Народного штаба в поддержку выдвижения Путина кандидатом в президенты РФ на выборах-2018. Активисты займутся сбором подписей за кандидата в президента. При этом основной задачей народный штаб считает обеспечение высокой явки избирателей на предстоящих выборах.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>