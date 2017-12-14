Жириновский назвал мелочными вопросы на пресс-конференции Путина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал мелочными вопросы, которые были заданы президенту РФ Владимиру Путину в ходе пресс-конференции.

В четверг прошла большая пресс-конференция Путина, которая продолжалась 3 часа 40 минут. За это время обратиться к главе государства успели 55 человек, задавшие 76 вопросов.

"Завалили президента мелочными вопросами… До мелочи уже дошли, вон там деревья вырубают, там забор поставили… Навалились, все доложен делать президент: от куска дороги в Калининграде до забора и деревьев", — сказал Жириновский в четверг журналистам.

Лидер ЛДПР также отметил, что, по его мнению, "слишком подробно задают вопросы и слишком подробные ответы".

"Можно было бы сократить в несколько раз, но охватить большее количество вопросов. Приглашают 1500 журналистов, а удается ответить только 100. У нас есть правительство, особенно большинство вопросов – это правительство решает", — заявил он.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>