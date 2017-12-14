МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Существуют вероятность того, что партия "Справедливая Россия" войдет в инициативную группу по выдвижению действующего президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства в 2018 году, сообщил РИА Новости источник в партии.
"Есть вероятность того, что будет такое развитие событий: "Справедливая Россия" поддержит выдвижение Путина и войдет в инициативную группу (по его выдвижению)", — сказал собеседник агентства.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявлял, что после заявления Путина о намерении участвовать в президентских выборах его партия вздохнула с облегчением, и теперь им "все понятно".