Источник: эсеры могут войти в инициативную группу по выдвижению Путина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Существуют вероятность того, что партия "Справедливая Россия" войдет в инициативную группу по выдвижению действующего президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства в 2018 году, сообщил РИА Новости источник в партии.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Президент России на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но, несмотря на это, рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

"Есть вероятность того, что будет такое развитие событий: "Справедливая Россия" поддержит выдвижение Путина и войдет в инициативную группу (по его выдвижению)", — сказал собеседник агентства.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявлял, что после заявления Путина о намерении участвовать в президентских выборах его партия вздохнула с облегчением, и теперь им "все понятно".