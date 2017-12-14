Кадыров назвал чеченцев пехотинцами Путина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы являются пехотинцами президента России Владимира Путина и готовы пешком пойти туда, куда он прикажет.
В ходе ежегодной пресс-конференции Путина корреспондент, представляющий "Учительскую газету", задавая вопрос о возможности помощи сирийским детям, которые остались сиротами, упомянул, что и сам ездил по Сирии в феврале, был в том числе и на авиабазе Хмеймим. Путин, узнав об истории журналиста, уроженца Чечни, отметил, что "только чеченцы могут путешествовать там пешком".
"Правильно. Потому что мы пехотинцы президента России и готовы пешком пойти туда, куда он прикажет. Но самое главное, что президент отметил нашу работу по возвращению детей из Сирии. Подчеркнул важность и необходимость участия специалистов с Северного Кавказа в вопросе возращения граждан России", — написал Кадыров в своем Telegram-канале, отметив, что не имеет права бросить детей.
"Благодаря президенту России российские дети спасены из пекла. Для нашей страны это очень важно, так как мы должны понимать, что если мы не будем заниматься возвращением к нормальной жизни наших граждан, то наши недруги могут использовать наших детей, наших граждан против нашей страны. Мы продолжим заниматься возвращением российских граждан из Сирии и Ирака", — резюмировал он.
* Террористическая организация, запрещенная в России