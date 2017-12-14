Кадыров назвал чеченцев пехотинцами Путина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы являются пехотинцами президента России Владимира Путина и готовы пешком пойти туда, куда он прикажет.

В ходе ежегодной пресс-конференции Путина корреспондент, представляющий "Учительскую газету", задавая вопрос о возможности помощи сирийским детям, которые остались сиротами, упомянул, что и сам ездил по Сирии в феврале, был в том числе и на авиабазе Хмеймим. Путин, узнав об истории журналиста, уроженца Чечни, отметил, что "только чеченцы могут путешествовать там пешком".

"Правильно. Потому что мы пехотинцы президента России и готовы пешком пойти туда, куда он прикажет. Но самое главное, что президент отметил нашу работу по возвращению детей из Сирии. Подчеркнул важность и необходимость участия специалистов с Северного Кавказа в вопросе возращения граждан России", — написал Кадыров в своем Telegram-канале, отметив, что не имеет права бросить детей.

"Благодаря президенту России российские дети спасены из пекла. Для нашей страны это очень важно, так как мы должны понимать, что если мы не будем заниматься возвращением к нормальной жизни наших граждан, то наши недруги могут использовать наших детей, наших граждан против нашей страны. Мы продолжим заниматься возвращением российских граждан из Сирии и Ирака", — резюмировал он.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

* Террористическая организация, запрещенная в России