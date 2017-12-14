Тезисы Путина показали, что грядет время перемен, заявил Титов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей, председатель "Партии роста" Борис Титов считает важным моментом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина его тезисы об устремленности России в будущее, они говорят о том, что страну ждет время перемен, в первую очередь – экономических.

Путин в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. "Партия роста" выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства.

"Очень важный момент в пресс-конференции президента – это тезисы об устремленности России в будущее, многократном повышении производительности труда, росте качества жизни (в том числе образования и здравоохранения) и доходов населения. Мы полностью согласны с обозначенными целями. Работающий человек бедным быть не должен, а сейчас более 12 миллионов работающих россиян находятся за чертой бедности", — цитирует Титова пресс-служба омбудсмена.

Политик считает важным, что глава государства говорит о будущем. "Это значит, что "стабильность ради стабильности", которую мы критикуем, заканчивается, и нас ждет время перемен, в первую очередь – экономических", — отметил Титов.

Он подчеркнул, что также важно, чтобы путь этих перемен был выбран правильно, и была выбрана правильная стратегия движения к новой экономической модели, развитию новых производств, созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, развитию частной инициативы.

"Именно такой путь описан в нашей программе "Стратегия Роста" — это путь к переменам без катаклизмов, путь стабильности ради развития, и мы убеждены, что это лучший путь для нас, верим, что Россия будет по нему двигаться", — резюмировал Титов.