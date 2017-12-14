Зюганов прокомментировал самовыдвижение Путина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя решение президента РФ Владимира Путина идти на выборы в 2018 году самовыдвиженцем, предположил, что "Единая Россия" не вдохновляет главу государства на новые подвиги.

"Это партия, которая накостыляла слишком много, я не думаю, что она вдохновляет его на новые подвиги", — сказал Зюганов журналистам.

"У него такая возможность (идти на выборы самовыдвиженцем — ред.) есть, фронт выстроился, "Единая Россия" возражать не будет, подписи соберут, начальников, чиновников, поклонников немало. Я бы хотел, что он заявил: "Я буду участвовать открыто в дебатах, готов представить программу развития страны на будущее". Для меня это главное", — подчеркнул лидер КПРФ.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций, несмотря на то, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец.