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Политика

Володин прокомментировал решение Путина идти на выборы самовыдвиженцем

Сюжет:
Большая пресс-конференция Владимира Путина (183)
15:5214.12.2017
(обновлено: 16:12 14.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. архивное фотоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Решение Владимира Путина идти на президентские выборы в 2018 году самовыдвиженцем абсолютно логично, самый популярный политик России опирается на все общество, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Рифат Шайхутдинов. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Депутат ГД Шайхутдинов войдет в инициативную группу по выдвижению Путина
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций, несмотря на то, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец.

"Решение Владимира Владимировича Путина пойти по процедуре самовыдвижения абсолютно логично. Самый популярный политик России опирается на все общество", — сказал Володин журналистам.

По его мнению, это еще раз подчеркивает, что Путин во главу угла ставит интересы государства и граждан России, встав над партийными интересами.

"Он – президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности. Круг его сторонников намного шире электоральной базы самой популярной партии – "Единой России". У него есть сторонники среди КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", среди правых", — подчеркнул Володин.

Спикер ГД подчеркнул, что президент проводит сбалансированную политику, являясь сторонником консервативных ценностей, при этом поддерживает рыночные реформы, развивает все новое в экономике.

"Приняв решение о выдвижении от народа России, он продлевает консолидацию общества и политических сил, сложившуюся на основе крымского консенсуса 2014 года", — указал парламентарий.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов, избранный руководителем фракции партии Единая Россия в Государственной Думе РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В ЕР поддерживают решение Путина идти на выборы самовыдвиженцем
Кроме того, как считает Володин, Путин открывает возможность для представителей многих партий принять участие не только в его избирательной кампании, но и в будущем самореализоваться в его команде, "а предвыборная программа может объединить их". По словам спикера ГД, глава государства не ищет легких путей.

"Выдвижение от партии упростило бы многое. Принятое же им решение закладывает мобилизационный сценарий кампании, в основе которого лежит диалог с широкими слоями общества", — сказал парламентарий.

Он отметил, что сильной стороной, "которая присуща, пожалуй, только Путину", является умение вести диалог.

"Он может в прямом диалоге с молодежью, с рабочими и врачами, учителями часами обсуждать проблемы и затем реализовывать достигнутые договоренности. Решение Владимира Владимировича идти на выборы отвечает ожиданиям людей. Уверен, с ним Россия будет сильной. С Путиным у нашей страны есть будущее", — заключил Володин.

 

Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах
© РИА Новости, Инфографика
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Рейтинг президента России в 2012-2017 годах
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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Мякишев Сергей
300000 подписей для самовыдвиженца. Где подписать? Я готов.
16:13
14.12.2017
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