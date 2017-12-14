Путин ответил Собчак про Навального: хотите, чтобы в РФ Саакашвили бегали?

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Россия не допустит повторения украинского сценария на своей территории, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили. Вот те, кого вы назвали — это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов?" — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки Ксении Собчак о конкуренции оппозиции на предстоящих выборах президента.

"Мы все это уже проходили. Вы хотите все это вернуть? Я уверен, что абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет. И этого не допустит", — добавил президент.

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