Россия не допустит повторения у себя украинского сценария, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Россия не допустит повторения украинского сценария на своей территории, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос собирающейся на выборы главы государства телеведущей Ксении Собчак об оппозиционере Алексее Навальном и о том, боится ли власть конкуренции.

"Значит, по поводу конкуренции и по поводу того, есть ли у нас дееспособная оппозиция… Я уже достаточно развернуто отвечал, и смысл моего ответа заключается не в том, что кто-то не созрел для чего-то. Смысл моего ответа заключается в том, что оппозиция должна выйти с ясной понятной людям программой позитивных действий", — заявил Путин.

"По поводу персонажей, которых вы упомянули… Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?" — спросил глава российского государства.

Он заявил, что "мы все это уже проходили", и поинтересовался у Собчак, хочет ли она все это вернуть. Президент выразил уверенность, что "абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит".

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>