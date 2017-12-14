Путин раскритиковал лозунг Собчак "Против всех"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил телеведущей Ксении Собчак, которая собирается выдвинуть свою кандидатуру в президенты, что ее лозунг "Против всех" не раскрывает программу действий для решения проблем.
"Вы идете под лозунгом "Против всех". Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?" — сказал глава государства.
Такое заявление Путин сделал, отвечая на вопрос Собчак, боится ли власть честной конкуренции на выборах. Президент ответил, что власти никого не боялась и никого не боится.
"Но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-х годах и как это сегодня на Украине происходит".
Он подчеркнул, что власти не хотят "второго издания Украины для России" и не допустят его.
Выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре.
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