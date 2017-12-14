Путин раскритиковал лозунг Собчак "Против всех"

Я вас уверяю, власть никого не боялась и никого не боится. Но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-х годах и как это сегодня на Украине происходит. Мы же не хотим второго издания Украины для России. Нет, не хотим и не допустим.

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил телеведущей Ксении Собчак, которая собирается выдвинуть свою кандидатуру в президенты, что ее лозунг "Против всех" не раскрывает программу действий для решения проблем.

"Вы идете под лозунгом "Против всех". Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?" — сказал глава государства.

Такое заявление Путин сделал, отвечая на вопрос Собчак, боится ли власть честной конкуренции на выборах. Президент ответил, что власти никого не боялась и никого не боится.

"Но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-х годах и как это сегодня на Украине происходит".

Он подчеркнул, что власти не хотят "второго издания Украины для России" и не допустят его.

Выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>