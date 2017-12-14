Говорить о будущем составе правительства преждевременно, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о будущем составе правительства РФ после президентских выборов пока преждевременно, по его словам, разговор можно будет вести после самих выборов, но предварительные идеи уже есть.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре. На прошлой неделе Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

"Что касается будущих конфигураций, вы не сердитесь на меня, но говорить об этом преждевременно, и об этом вообще после выборов нужно будет говорить. Хотя, разумеется, какие-то предварительные идеи у меня есть", — сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

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