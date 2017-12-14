Россия старается работать со всеми странами конструктивно, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия старается конструктивно работать со всеми странами по наиболее злободневным вопросам в области международной безопасности, не надувая губ и не обижаясь на непонятные решения некоторых сторон, заявил глава российского государства Владимир Путин в четверг.

"Наша политика в отличие от политики некоторых стран все-таки лишена главным образом текущей политической конъюнктуры. Мы все-таки стараемся конструктивно работать со всеми по наиболее злободневным вопросам в сфере международной безопасности. Стараемся не надувать губы, не обижаться на кого-то за непонятные нам иногда решения", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>