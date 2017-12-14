МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал контакты России с представителями президента США Дональда Трампа до выборов в Соединенных Штатах общемировой практикой, но полагает, что в США это принимает характер шпиономании.

"Нашего посла обвиняли в том, что он с кем-то встречался. Ну это же общемировая практика, когда дипломатические представители, когда даже члены правительства встречаются со всеми кандидатами, с их командами, обсуждают какие-то вопросы, перспективы развития, хотят понять, что будут делать те или иные люди, если они придут к власти, как на это реагировать. Чего здесь такого кто-то увидел запредельного, и почему это все должно приобрести характер какой-то шпиономании?" — сказал президент на ежегодной пресс-конференции.

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