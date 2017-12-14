Путин рассказал о возможностях совместной работы с США

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. У РФ и США много тем, по которым страны могли бы объединиться и работать совместно, заявил президент России Владимир Путин.

"Исхожу из того, что в интересах американского и российского народов мы все-таки нормализуем наши отношения и будем развиваться, преодолевать общие угрозы. Они хорошо известны: терроризм, борьба за экологические, экономические вопросы, борьба против распространения орудия массового уничтожения, преодоление кризисов в различных регионах мира, включая Ближний Восток, северокорейскую проблему", — сказал он на ежегодной пресс-конференции.

По словам Путина, "у нас много вещей, которые мы можем, объединяя усилия, делать гораздо более эффективно в интересах наших народов, чем это происходит до сих пор".

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>