ОНФ поможет Путину в сборе подписей для участия в выборах

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) готов помочь действующему президенту РФ Владимиру Путину со сбором подписей для выдвижения на выборы президента России, сообщил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.
"Мы постоянно находимся в повестке президента и готовы заняться сбором подписей в поддержку нашего лидера", — цитирует пресс-служба движения слова Анисимова.
Он добавил, что во всех регионах есть активисты Народного фронта, "которые готовы принять участие в этой значимой и ответственной для нас работе".
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