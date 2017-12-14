ОНФ поможет Путину в сборе подписей для участия в выборах

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) готов помочь действующему президенту РФ Владимиру Путину со сбором подписей для выдвижения на выборы президента России, сообщил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

В четверг Путин, выступая на большой пресс-конференции, заявил, что пойдет на выборы 2018 года самовыдвиженцем, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

"Мы постоянно находимся в повестке президента и готовы заняться сбором подписей в поддержку нашего лидера", — цитирует пресс-служба движения слова Анисимова.

Он добавил, что во всех регионах есть активисты Народного фронта, "которые готовы принять участие в этой значимой и ответственной для нас работе".

За ходом пресс-конференции Владимира Путина следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>