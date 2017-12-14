РИА НОВОСТИ. ПУТИН: РОДЧЕНКОВ РАБОТАЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ СПЕЦСЛУЖБ США, И ЭТО НЕ ПЛЮС ДЛЯ РФ — НЕИЗВЕСТНО, КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ЕМУ ДАЮТ ДЛЯ ДАЧИ НУЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>