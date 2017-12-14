Путин ответил на вопрос о главе предвыборного штаба

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных разногласиях в администрации по кандидатуре главы предвыборного штаба, заявил, что разногласия и споры в администрации президента РФ есть всегда, но лишь до того момента, пока не будет принято единое решение.

"По поводу разногласий — они всегда есть. У нас такая, живая атмосфера. И споры есть, и несогласия, но до того момента, пока мы не приходим к какому-то единому решению", — сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то разногласия в администрации президента по поводу того, кто может возглавить его предвыборный штаб на выборах президента России.

Президент отметил, что вопрос этот — технический, "но все-таки важный". "Я хотел бы, чтобы это были люди авторитетные, известные в стране и которые искренне, еще раз повторю, поддерживают ту политику, которая проводится на протяжении последних лет", — добавил Путин.

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