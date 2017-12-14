России нужно обеспечить безопасность не в ущерб экономике, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия при расходах на оборону исходит из того, что надо обеспечить безопасность, но не разрушать экономику, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной большой пресс-конференции.



"Военные расходы у нас сбалансированы несколькими содержательными моментами. Первое: нам нужно обеспечить свою безопасность. И второе: сделать так, чтобы это не привело к разрушению экономики", — сказал Путин, отвечая на вопрос, не приведет ли рост военных расходов к сокращению социальных расходов.

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