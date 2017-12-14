Пенсионеры не будут платить налог за участки в шесть соток, заявил Путин

РИА Новости. ПУТИН: ВСКОРЕ ПОРУЧУ КАБМИНУ И ГОСДУМЕ, ЧТОБЫ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫЕ СЛОИ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ ПО СТАРОСТИ, НЕ ПЛАТИЛИ НАЛОГ ЗА УЧАСТКИ В 6 СОТОК

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