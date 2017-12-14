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Политика

Путин: Россия напомнила иностранцам, кому принадлежит земля Франца-Иосифа

Сюжет:
Большая пресс-конференция Владимира Путина (79)
12:5514.12.2017
(обновлено: 13:08 14.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференцииПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия напомнила иностранцам, что Земля Франца-Иосифа — это наши острова, теперь там все в порядке, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Россия должна обеспечивать безопасность в Арктике, заявил Путин

"Напомню, был на Земле Франца-Иосифа, там несколько лет назад экскурсоводы, когда водили группы иностранные, иностранные экскурсоводы говорили — вот это острова, которые совсем недавно принадлежали России. Они как-то подзабыли, что это вообще российские острова, но теперь мы им напомнили, и все там в порядке. Про это тоже забывать нельзя", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Путин и Медведев на Земле Франца-Иосифа
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПервые лица государства прибыли на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, чтобы на месте оценить результаты "генеральной уборки" Арктики.Президент РФ Владимир Путин во время посещения острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 29 марта 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Первые лица государства прибыли на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, чтобы на месте оценить результаты "генеральной уборки" Арктики.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкО необходимости проведения работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны Российской Федерации Владимир Путин заявил в 2010 году.Президент РФ Владимир Путин во время посещения острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 29 марта 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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О необходимости проведения работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны Российской Федерации Владимир Путин заявил в 2010 году.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле этого были разработаны специальные программы, организованы несколько исследовательских экспедиций и началась очистка Земли Франца-Иосифа.Самолет президента РФ Владимира Путина во время посадки на аэродроме острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 29 марта 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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После этого были разработаны специальные программы, организованы несколько исследовательских экспедиций и началась очистка Земли Франца-Иосифа.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ рамках программы по очистке Арктики было выбрано шесть островов архипелага, с которых уже удалось вывезти более 42 тысяч тонн мусора.Дмитрий Медведев, Сергей Иванов, Сергей Шойгу и Владимир Королев (справа налево) во время встречи президента РФ Владимира Путина на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 29 марта 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В рамках программы по очистке Арктики было выбрано шесть островов архипелага, с которых уже удалось вывезти более 42 тысяч тонн мусора.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкРезультаты проделанной работы Путин и Медведев смогли оценить, поднявшись на специальную смотровую площадку, с которой был виден Северный Ледовитый океан и абсолютно чистая зона, которая еще некоторое время назад была завалена мусором.Президент РФ Владимир Путин во время посещения острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 29 марта 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Результаты проделанной работы Путин и Медведев смогли оценить, поднявшись на специальную смотровую площадку, с которой был виден Северный Ледовитый океан и абсолютно чистая зона, которая еще некоторое время назад была завалена мусором.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ рабочей поездке Путина и Медведева сопровождают министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.Вездеходы на аэродроме острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В рабочей поездке Путина и Медведева сопровождают министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России на Земле Александры собственноручно высек из ледника несколько осколков для научных исследований.Рабочая поездка президента РФ В. Путина и премьер-министра РФ Д. Медведева в Северо-Западный федеральный округ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России на Земле Александры собственноручно высек из ледника несколько осколков для научных исследований.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкДалее первые лица государства отправились на базу национального парка "Русская Арктика" и приняли участие в пуске метеорологического аэрозонда.Президент РФ Владимир Путин во время посещения острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 29 марта 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Далее первые лица государства отправились на базу национального парка "Русская Арктика" и приняли участие в пуске метеорологического аэрозонда.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время экскурсии и.о. директора "Русской Арктики" рассказал гостям о животных, проживающих на архипелаге, а также представил ряд археологических находок от обломков лодок поморов, населявших эти земли в давние времена, до артефактов с секретной немецкой метеостанции времен Великой отечественной войны.Рабочая поездка президента РФ В. Путина и премьер-министра РФ Д. Медведева в Северо-Западный федеральный округ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Во время экскурсии и.о. директора "Русской Арктики" рассказал гостям о животных, проживающих на архипелаге, а также представил ряд археологических находок от обломков лодок поморов, населявших эти земли в давние времена, до артефактов с секретной немецкой метеостанции времен Великой отечественной войны.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дмитрий Медведев ознакомились с работой полевой базы "Омега" национального парка "Русская Арктика" на острове Земля Александры.Рабочая поездка президента РФ В. Путина и премьер-министра РФ Д. Медведева в Северо-Западный федеральный округ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Дмитрий Медведев ознакомились с работой полевой базы "Омега" национального парка "Русская Арктика" на острове Земля Александры.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСамолет президента Владимира Путина во время посадки на аэродроме острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.Самолет президента РФ Владимира Путина во время посадки на аэродроме острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 29 марта 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Самолет президента Владимира Путина во время посадки на аэродроме острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
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Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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