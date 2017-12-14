Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия напомнила иностранцам, что Земля Франца-Иосифа — это наши острова, теперь там все в порядке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Напомню, был на Земле Франца-Иосифа, там несколько лет назад экскурсоводы, когда водили группы иностранные, иностранные экскурсоводы говорили — вот это острова, которые совсем недавно принадлежали России. Они как-то подзабыли, что это вообще российские острова, но теперь мы им напомнили, и все там в порядке. Про это тоже забывать нельзя", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

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