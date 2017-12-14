В ЦИК назвали самовыдвижение более доверительным способом участия в выборах

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Самовыдвижение — всегда более сложный, но более доверительный по отношению к избирателям способ выдвижения на выборах, считает замглавы ЦИК России Николай Булаев.
"Самовыдвижение — это всегда более сложный, но, на мой взгляд, более доверительный по отношению к избирателям способ выдвижения. В данном случае уже на этапе выдвижения избиратель высказывает свою позицию в отношении кандидата, поддерживая или не поддерживая своей подписью его выдвижение", — сказал Булаев РИА Новости.
Как сообщал ранее РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко, кандидаты-самовыдвиженцы смогут в течение 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов подать документы на выдвижение в Центризбирком, кандидатам от партий отводится на это 25 дней.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года, выборы официально могут быть объявлены на текущей неделе — до 17 декабря включительно.
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