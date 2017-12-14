В ЦИК назвали самовыдвижение более доверительным способом участия в выборах

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Самовыдвижение — всегда более сложный, но более доверительный по отношению к избирателям способ выдвижения на выборах, считает замглавы ЦИК России Николай Булаев.

На пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен идти на выборы в 2018 году самовыдвиженцем, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

"Самовыдвижение — это всегда более сложный, но, на мой взгляд, более доверительный по отношению к избирателям способ выдвижения. В данном случае уже на этапе выдвижения избиратель высказывает свою позицию в отношении кандидата, поддерживая или не поддерживая своей подписью его выдвижение", — сказал Булаев РИА Новости.

Кандидат в президенты может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу необходимо будет собрать инициативную группу из 500 человек. Самовыдвиженец должен будет собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения, причем на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей. Политические партии (кроме четырех парламентских партий) должны будут собрать 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения своего кандидата, при этом не более 2,5 тысячи подписей в регионе. Кандидаты от парламентских партий от сбора подписей освобождаются.

Как сообщал ранее РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко, кандидаты-самовыдвиженцы смогут в течение 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов подать документы на выдвижение в Центризбирком, кандидатам от партий отводится на это 25 дней.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года, выборы официально могут быть объявлены на текущей неделе — до 17 декабря включительно.

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