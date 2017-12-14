Эксперт назвал заявление о самовыдвижении очень выгодным для Путина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он пойдет на выборы как самовыдвиженец, ставит его в очень выгодное положение как кандидата, который идет от простых граждан, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций, несмотря на то, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец.

"На самом деле, президент Путин давно намекал своими действиями, своей предвыборной активностью, что изберет именно эту модель выдвижения. Это дистанцирует его от различных политических сил и ставит в очень выгодное положение как кандидата, который идет от простых граждан, чьи интересы он, собственно, намерен защищать в будущем", — сказал Мухин РИА Новости.

По его словам, этим заявлением глава государства еще раз подчеркнул, что его предвыборная кампания будут основываться именно на социальных моментах.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>