Эксперт назвал заявление о самовыдвижении очень выгодным для Путина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он пойдет на выборы как самовыдвиженец, ставит его в очень выгодное положение как кандидата, который идет от простых граждан, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.
"На самом деле, президент Путин давно намекал своими действиями, своей предвыборной активностью, что изберет именно эту модель выдвижения. Это дистанцирует его от различных политических сил и ставит в очень выгодное положение как кандидата, который идет от простых граждан, чьи интересы он, собственно, намерен защищать в будущем", — сказал Мухин РИА Новости.
По его словам, этим заявлением глава государства еще раз подчеркнул, что его предвыборная кампания будут основываться именно на социальных моментах.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.
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