МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что около года назад встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым и передал ему материалы, которые поступили к президенту РФ "по одному из каналов в отношении конкретной структуры".

"Неудобно говорить, но, тем не менее, скажу: "Владимир Владимирович, мы полгода назад в этой структуре провели оперативно-следственные действия, возбудили уголовные дела, передали в суд. Все находятся в местах лишения свободы, все из всего подразделения. Полгода назад набрали новых сотрудников, и все началось сначала", — привел Путин ответ Бортникова.

За ходом пресс-конференции Владимира Путина следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>