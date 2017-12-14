Путин заявил, что миф о "ручном управлении" в России сильно преувеличен

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что миф о "ручном управлении" в России сильно преувеличен.

"Вы знаете, миф о "ручном управлении" сильно преувеличен. И в регионах, и на федеральном уровне в текущем режиме. Это я вам говорю как человек, возглавлял правительство 4,5 года в 1999-м году и в недавнем прошлом 4 года полный срок отработал", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, почему такое большое количество людей считает единственной возможностью решить свои проблему — обратиться к президенту, и сколько нужно времени, чтобы решить все проблемы россиян методом "ручного управления".

"Вы не представляете, какой массив колоссальной работы проходит через правительство. Это самая тяжелая и сложная работа в системе управления, там вмешиваться в каждый вопрос, погружаться даже невозможно, не то что вмешиваться", — добавил президент.

По его словам, в регионах та же самая ситуация. "А в регионах вообще мы часто не дотягиваемся, даже не знаем иногда, что там происходит. Это плохо, конечно, надо знать все, но для этого мы и проводим сегодняшнее мероприятие — ежегодные конференции", — отметил Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>