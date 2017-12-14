Путин рассказал о приоритете властей на ближайшие годы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что приоритетом для властей в ближайшие годы станет развитие транспортной системы, в том числе в Калининградской области.

"Одним из приоритетов в работе правительства, государства в ближайшие годы должна стать работа над развитием инфраструктуры. Это, прежде всего, дорожные сети, аэропорты, порты, связь и так далее. В этом контексте, конечно, любое дорожное строительство, тем более в таком регионе как Калининград, будет иметь для нас приоритетное значение", — ответил Путин на вопрос из зала, будет ли федеральный центр участвовать в строительстве последней очереди Приморского кольца из Балтийска в Калининград.

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