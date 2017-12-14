Путин не решил, кто станет главой предвыборного штаба

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Действующий президент РФ Владимир Путин, заявивший о намерении идти на выборы президента в 2018 году самовыдвиженцем, сообщил, что пока нет решения о том, кто станет главой его предвыборного штаба.

"Что касается штаба, то мы вчера только говорили: пока окончательного решения нет", — сказал Путин журналистам на большой пресс-конференции.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>