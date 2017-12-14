Хантсман прогуливал лекции о праве на самоопределение, предположил депутат

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предположил, что посол США в России Джон Хантсман прогулял в университете те лекции, где рассказывалось о праве людей на самоопределение.

Ранее Хантсман заявил, что восстановление территориальной целостности Украины является критическим фактором для улучшения российско-американских отношений. Он также напомнил позицию США, которые считают Крым частью Украины.

Бальбек отметил, что высказываниями о Крыме американский посол "выразил свою преданность правящей верхушке Вашингтона".

"Нам остается только принять это как должное и сожалеть, что в университете американский посол прогулял те занятия, где рассказывалось о праве людей на самоопределение. И отправлять подобных прогульщиков в Россию в США, похоже, становится традицией", — сказал политик РИА Новости.