Путин заявил об отсутствии конкурентов для действующей власти

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В настоящее время для действующей власти нет конкурентов, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Теперь на ваш вопрос по поводу оппозиции, почему она не появляется такая, которая была бы конкурентоспособной. Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Хотя должен неожиданно сказать: "Я думаю на тему о том, что у нас политическая среда тоже также как и экономическая должна быть конкурентна. И, конечно, очень бы хотел, хочу и буду к этому стремиться — чтобы у нас была сбалансированная политическая система, а ее невозможно себе представить без конкуренции на политическом поле", — сказал президент.

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"Почему у нас вроде шумных и деятельных оппозиционеров нет, но они действительно не составляют реальной конкуренции действующей власти. Вы знаете, у нас, мягко говоря, большая специфика в России сложилась за последние десятилетия. С чем она связана? Совсем молодые люди не помнят, не знают, что происходило в девяностых и начале 2000-ых годов, и не могут сравнить с тем, что стало теперь", — сказал президент.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>