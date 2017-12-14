Остроты в национальном вопросе в России нет, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В России нет никакой остроты в сфере национального вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"У нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса. Вопрос, связанный с языком, направлен только на одно — создать всем детям, где бы они ни проживали на территории РФ, равные стартовые условия для будущей жизни", — сказал Путин.

По словам президента, преподавание в ведущих вузах страны идет на русском языке, поэтому, если уделять больше внимания национальному языку, то можно отставать в русском.

"Но нужно обеспечить людям возможность изучения национального языка… у нас огромное разнообразие языков, это наша гордость, это наше богатство — культурное языковое многообразие", — отметил глава государства.

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