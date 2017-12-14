Путин: Россия должна быть устремлена в будущее

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия должна быть устремлена в будущее, политическая система — оставаться гибкой, а экономике следует опираться на высокие технологии, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Вы знаете, я уже много раз говорил, какой я хотел бы видеть Россию, и на массовых мероприятиях, и в беседах более камерного характера. Еще раз скажу: она должна быть очень у нас современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти", — сказал глава государства.

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