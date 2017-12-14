ЛДПР написала открытое письмо Пескову после его слов о конкурентах у Путина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Партия ЛДПР, руководство которой предлагает выдвинуть своего лидера Владимира Жириновского кандидатом в президенты, обратилась с открытым письмом к пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову, в котором выразила несогласие с мнением о том, что у Владимира Путина нет конкурентов на предстоящих выборах президента.

Ранее Песков заявил о том, что у Путина пока нет конкурентов на предстоящих выборах президента, хотя "достойных людей много".

В письме партия попросила пресс-секретаря главы государства не давать оценки другим кандидатам.

Жириновский баллотировался в президенты в 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годах и набирал в среднем 6,3% голосов избирателей. Согласно последним опросам, за него на выборах президента готовы проголосовать семь процентов россиян, за Путина — 68%.

Очередные президентские выборы пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Путин шестого декабря заявил о намерении баллотироваться.

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