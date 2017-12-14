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Политика

В Приамурье рассмотрели почти половину обращений из "зеленой папки" Путина

04:0514.12.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГубернатор Амурской области Александр Козлов. Архивное фотоГубернатор Амурской области Александр Козлов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек — РИА Новости, Елена Тимошенко. Губернатор Амурской области Александр Козлов рассказал РИА Новости, что рассмотрел уже почти половину обращений жителей региона, которые были переданы ему президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Глава Ингушетии по примеру Путина будет вручать чиновникам "зеленые папки"

Зеленую папку Путин вручил Козлову во время визита в Приамурье 3 августа, обращения от жителей региона поступили к президенту во время подготовки к прямой линии. Путин процитировал тогда одно из обращений о проблемах с получением бесплатной медицинской помощи. Через несколько дней после этого в отставку подал министр здравоохранения региона Николай Тезиков.

"Из 65 обращений, поступивших президенту на прямую линию, на сегодняшний день мной рассмотрено 31 обращение, личные приемы прошли 4 августа, 10 августа, 25 августа, 29 сентября, 20 октября, 1 ноября и 22 ноября. Из поступивших 15 вопросов в сфере здравоохранения в ходе личных приемов рассмотрено 10 обращений", — рассказал Козлов.

Адыгея. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Власти Адыгеи начали ремонты в школах из "зеленой папки" президента
Он уточнил, что по двум обращениям положительно решен вопрос обеспечения тест-полосками для глюкометра больных сахарным диабетом, еще по двум обращениям решены вопросы обеспечения лекарствами льготников.

"К примеру, решен вопрос с врачом-педиатром для Талаканской участковой больницы. Еще по одному обращению предоставлено служебное жилье врачу на селе", — добавил Козлов.

Вопросы из зеленой папки касались также невыплаты и индексации заработной платы, таких обращений было 16.

"Из них по вопросам невыплаты заработной платы по космодрому "Восточный" — 8 обращений, 3 обращения – по невыплате заработной платы в связи с банкротством предприятий, расположенных за пределами Амурской области", — рассказал Козлов.

Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Новые главы регионов показали умение решать проблемы из "зеленой папки"
Кроме медицины и проблем с выплатой зарплат, жителей региона интересовали темы ЖКХ, тарифов, предоставления жилья ветеранам, сиротам и многодетным. На эту тему, по словам Козлова, поступило 21 обращение.

"Вопросы предоставления жилья и улучшения жилищных условий для двух многодетных матерей и одной сироты решены. Кроме этого, многодетная семья села Константиновки обеспечена сертификатом на приобретение легкового автомобиля", — уточнил губернатор.

Еще 13 человек обратились по вопросам ремонта дорог, обеспечения аппаратурой "ЭРА-ГЛОНАСС" и проблемам обманутых участников долевого строительства. По словам Козлова, по четырем вопросам "приняты меры по приведению дорог в нормативное состояние". Также на 2018 год в области запланирован ремонт двух дорог.

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