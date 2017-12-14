В Совфеде прокомментировали слова посла США о принадлежности Крыма Украине

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич прокомментировал заявление посла США в России Джона Хантсмана о принадлежности Крыма Украине. © AFP 2017 / Nicholas Kamm Власти Крыма посоветовали Хантсману учить историю

"Думаю, что после подобных нарочитых заявлений Джону Хантсману будет нелегко работать в России. Для его сведения хочу также сообщить, что есть вещи поважнее улучшения российско-американских отношений. Тем более что США в свою очередь ничего для этого не делают", — написал Клинцевич в Facebook.

Ранее коллега Клинцевича Алексей Пушков отметил, что посол США не имеет никакого отношения к Крыму, поэтому он не вправе решать, кому должен принадлежать полуостров.

Ранее Хантсман, отвечая на вопросы пользователей Сети, заявил, что "Крым — это Украина".

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов жителей высказались за вхождение в состав России.