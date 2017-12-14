Кремль анализирует публикации в Telegram-каналах, заявил Песков

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Кремль анализирует публикации в Telegram-каналах и докладывает информацию президенту, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы не ведем Telegram-каналы, мы их читаем. Мы пытаемся их анализировать, и, безусловно, мы этот анализ докладываем президенту. Мы составляем отдельные дайджесты Telegram-каналов", — сказал Песков в эфире "Россия 24".

"Это новое явление. У нас ведутся споры, что это — поступательное развитие в плане средств массовой информации или это регрессивное развитие", — добавил он.