Песков: давление других стран на российский бизнес перед выборами растет

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Давление на российский бизнес со стороны иностранных государств усиливается с приближением выборов президента России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается в целом возможного давления на наш бизнес, то весьма примечательным является тот факт, что этот вопрос формулировался таким образом именно уважаемым информационным агентством Рейтер. Во многом, наверное, это говорит о том, что такие разговоры ходят в коридорах за океаном и в некоторых западных столицах", — сказал Песков в эфире "Россия 24".

По его словам, какие-то первые проявления возможного дискомфорта и несправедливой конкуренции в отношении российского бизнеса заметны уже сейчас.

"Многие из них (бизнесменов) могут это подтвердить. Это продолжающееся давление на нашу страну, которое имеет тенденцию к усилению по мере продвижения к президентским выборам", — подчеркнул Песков.