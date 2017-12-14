Песков заявил, что пока неизвестно, кто возглавит предвыборный штаб Путина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пока еще неизвестно, кто возглавит штаб Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока, собственно, Путин еще не стал кандидатом, но как будущий кандидат он еще и не сообщал о своем решении, кто возглавит (штаб). Поэтому пока мы не обладаем такой информацией", — заявил Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Путин 6 декабря в Нижнем Новгороде на встрече с коллективом автозавода ГАЗ объявил о своем решении принять участие в выборах президента в 2018 году. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.